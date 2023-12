Tajani: “non confondere il mondo arabo con Hamas”

“Con Algeria e Qatar abbiamo ottime relazioni diplomatiche. E’ anche grazie a loro se c’è stato il cessate il fuoco per la liberazione di ostaggi. Abbiamo ottimi rapporti con il mondo arabo, ma questo non ci impedisce di dire che Israele ha diritto di esistere. Ma contrapposizione non è tra Israele e mondo arabo, bensì con Hamas, che è un’organizzazione terroristica.”

“Hamas non va confusa con il popolo palestinese, né con tutto il mondo arabo. Anzi l’obbiettivo di Hamas è proprio quello di impedire una pacaficazione. L’attentato a Gerusalemme è arrivato proprio per impedire la firma degli accordi di Abramo” lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla conferenza stampa di Forza Italia sul tema dell’energia e sulla fine del mercato tutelato”. Fonte: Agenzia Vista