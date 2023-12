Rissa per droga nel Milanese, marocchino fermato per omicidio

Rissa per droga nel Milanese, un altro fermo per omicidio

C’e’ un altro fermo per la rissa della sera del 23 ottobre a Sesto San Giovanni in cui ha perso la vita Youssef Saadani, 27enne marocchino morto per un colpo da arma fuoco che lo ha colpito tra spalla e collo. Quella sera i militari sono intervenuti in via Pisa a seguito di una segnalazione, trovandosi davanti a quello che sembra essere stato un regolamento di conti. Altri due uomini, di 31 e 30 anni, erano rimasti feriti, il primo da un proiettile, il secondo picchiato brutalmente.

Rissa nel Milanese, regolamento di conti per questioni di spaccio

I carabinieri hanno rintracciato al quartiere Corvetto di Milano e bloccato un connazionale 32enne con l’accusa di concorso in omicidio per un suo presunto coinvolgimento nel regolamento di conti per questioni di spaccio che ha visto affrontarsi due gruppi rivali di pusher. Gia’ ventiquattr’ore dopo i fatti i militari della compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dalla procura di Monza, avevano individuato e sottoposto a fermo con le stesse accuse un pregiudicato 32enne. affaritaliani.it