Pediatra 54enne trovata morta in casa

VITERBO – Eva Goldoni, direttrice della terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Belcolle, è stata trovata oggi morta in casa sua. Secondo quanto ricostruito la donna è stata trovata priva di vita nel letto della sua abitazione in via Zampi, nella frazione di San Martino. Intorno a lei i suoi cani, quasi a vegliarla.

Il decesso della pediatra, 54enne, sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti la polizia, la scientifica e i carabinieri. Era molto conosciuta e stimata. La sua morte prematura ha lasciato tutti sotto choc.

