Malore fatale, morto funzionario Ministero Sviluppo economico

È morto all’improvviso, nel pomeriggio di ieri, Ivan Volpe, 44 anni, già presidente del Consiglio comunale di Erchie ai tempi dell’ultima amministrazione di Giuseppe Margheriti. Volpe, laureato in Giurisprudenza, era funzionario del Ministero dello Sviluppo economico e si trovava a Roma quando ha accusato un malore ed è stato condotto in ospedale. Dopo, sarebbe dovuto partire per una trasferta di lavoro a Grosseto. Le sue condizioni si sono però complicate in ospedale. Lascia la moglie e due figli piccoli, un maschio e una femmina.

