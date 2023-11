Non porta i figli all’asilo, papà di 40 anni trovato morto in casa

È morto all’improvviso Cristian Murru, nel momento più bello della giornata, quando la mattina presto si dedicava ai suoi bambini. Ad allertare la moglie è stato il personale scolastico che non vedeva arrivare il quarantenne papà come di consueto ad accompagnare i suoi due figli, rispettivamente il bimbo di 4 anni alla scuola dell’infanzia e quello di un anno al nido.

La compagna è così rientrata frettolosamente dal lavoro per dirigersi nella residenza di Albignasego allertando il 118 per ricevere soccorso, ma una volta raggiunta l’abitazione anche da parte del Suem non c’era più nulla da fare e, nonostante il viaggio fino all’Ospedale di Padova, i medici non hanno avuto modo di rianimare l’uomo e mantenerlo in vita e non è rimasto altro da fare che dichiararne il decesso. […] www.ilmessaggero.it