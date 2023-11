Malore improvviso, muore tenente colonnello GdF di 40 anni

Malore in mare, mentre fa kitesurf, per il tenente colonnello del Guardia di Finanza, Roberto Russo, comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale di Rimini. Il militare, 40 anni originario di Acireale (Catania), è morto ieri sera in ospedale.

Intorno alle 13 di ieri mattina Russo stava facendo kitesurf quando è stato visto riverso in acqua.

A trovarlo un bagnino di salvataggio (anch’egli surfista) all’altezza del bagno 60 di Rimini. Il tenente colonnello è stato visto riverso in acqua, il bagnino di salvataggio l’ha quindi portato a riva praticandogli da subito le manovre cardio respiratorie. Trasferito d’urgenza in ospedale è deceduto intorno alle 21.ANSA