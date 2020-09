Ho vinto anche io!

Come al solito in Italia dopo ogni elezione tutti hanno vinto e nessuno ha perso! Non c’è limite alla capacità inventiva di certi nostri politici per trasformare persino la più catastrofica delle disfatte in un pareggio o una quasi vittoria!

Come al solito in questo periodo il top della faccia tosta se lo disputano i gialli e i rossi dell’attuale coalizione di governo! I Gialli a 5 stelle , ma presto forse 1 stella data l’emorragia dei voti inarrestabile, hanno perso in tutte le regioni e comuni d’Italia scendendo a percentuali da prefisso telefonico , ma in modo roboante ci annunciano di aver vinto al referendum costituzionale, ove però quasi tutti i partiti di ogni colore politico erano per il Si e quindi nessuno può rivendicare proprio un bel niente!

I Rossi del PD hanno perso le Marche dopo decenni di Governo e non hanno conquistato nessuna regione del Cdx e anzi in Veneto hanno subito una debacle senza precedenti e in Campania e Puglia hanno vinto con due outsider nemici giurati di Zingaretti! Eppure Nicola Montalbano con il suo bel faccione pacioso dichiara di aver vinto perche avrebbe potuto perdere 7 a 0 e invece ha perso solo 1 regione!

Cioè ma come si può fare?! Così perdere è impossibile e sia Gigino che Nicolino potranno sempre aspirare a rimanere al Governo per decisione maturata a tavolino , come quando le partite di calcio venivano decise con il lancio delle monetine, in luogo del campo di gioco!

Francesco Squillante

