Migranti, Schlein: ‘non finanzieremo più la guardia costiera libica’

“Io sono la segretaria di un partito che in passato ha fatto degli errori. Ora cerchiamo di rimediare: non finanzieremo più la guardia costiera libica. Ed è ora di cambiare la Bossi-Fini che non abbiamo cambiato quando eravamo al governo. Facciamolo insieme, siamo qui per ricucire un rapporto”. Così Elly Schlein al congresso di Sinistra Italiana.

Abbiamo fatto dura opposizione sul decreto immigrazione che stiamo per votare. L’aspetto peggiore di quel decreto è che sbattano i minori (maggiori di 16 anni, ndr) nei centri con gli adulti. E’ con i minori che la destra mostra il volto più feroce, è il contrario di ciò che serve per contrastare l’illegalità e la tratta”.ADNKRONOS