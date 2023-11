Sondaggi politici, crolla il Pd targato Schlein

Sondaggi politici, crolla il Pd: tocca il 19,3%, record negativo dalla segreteria Schlein

Schianto rovinoso per i democratici che con Elly “la pasionaria” portano a casa il peggior risultato di sempre. A giudicare dal misero 19,3% rilevato dai sondaggi politici nazionali nel periodo dal 9 al 22 novembre, il sentiment della cittadinanza è di profonda sfiducia e fa perdere al Pd un altro decimo fino a toccare il dato più basso da quando la segretaria Schlein è stata eletta a marzo scorso.

Secondo il nuovo sondaggio Agi/Youtrend, il centrosinistra – riporta Repubblica – registra invece un picco positivo il M5S, che guadagna quattro decimi e arriva al 16,5%. Quando al Centrodestra, il risultato migliore è di Forza Italia, che guadagna mezzo punto percentuale e si attesta alle spalle della Lega: anche il Carroccio riporta un segno positivo, ma guadagna appena un decimo e si ferma al 9,1%, poco più di un punto sopra agli azzurri.

Il partito in testa resta FdI, con il 28,7%, seppur in lieve calo. Sorpresa invece per l’ex Terzo Polo, con Azione che supera il 4% e Italia Viva si ferma al 3%, scavalcata da Verdi/Sinistra al 3,4%. affaritaliani.it