8 marzo, urlo “femminista” dà il via alla protesta in Campidoglio

Un urlo improvviso ha dato il via alla protesta del gruppo femminista Bruciamo tutto. Alcune giovani hanno interrotto i lavori dell’evento “Sostenibilità, sostantivo femminile”, ospitato nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, in occasione della Giornata internazionale della donna. Un grido improvviso ha dato il via alla protesta, accompagnata dal lancio di rametti di mimose tinte di rosso.

“Questo urlo è la reazione ai vostri discorsi ipocriti. Da Giulia Cecchettin avevamo detto “mai più” e ci sono stati 18 femminicidi, in totale silenzio. L’8 marzo ci regalano mimose e noi diamo mimose rosse come il sangue delle donne che sono state uccise. Nella sala era presente anche il sindaco Gualtieri.

(larepubblica.it)