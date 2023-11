Bill Gates: “Con intelligenza artificiale potremo lavorare solo 3 giorni a settimana”

Bill Gates ospite del podcast What Now? di Trevor Noah, rispondendo a una domanda relativa ai rischi che concerne lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha chiarito come: “In futuro gli uomini potrebbero non dover lavorare duramente, perché le macchine saprano produrre il cibo e tutto il resto. Se alla fine si crea una società in cui si deve lavorare solo tre giorni a settimana, probabilmente va bene” ha specificato ancora.

“Non credo che l’impatto dell’AI sarà drammatico come la rivoluzione industriale, ma sicuramente sarà grande come l’introduzione del pc” aveva scritto lo scorso luglio all’interno del suo blog Bill Gates, specificando come: “Le applicazioni di elaborazione testi non hanno eliminato il lavoro d’ufficio, ma lo hanno cambiato per sempre. I datori di lavoro e i dipendenti hanno dovuto adattarsi e ci sono riusciti”.

https://tg24.sky.it