Bambini accoltellati in Irlanda, premier contro i rivoltosi

“Le persone coinvolte (nelle rivolte, ndr) hanno portato vergogna a Dublino, hanno portato vergogna all’Irlanda e hanno portato vergogna alle loro famiglie e a se stessi. Questi criminali non hanno fatto quello che hanno fatto perche’ amano l’Irlanda, non hanno fatto quello che hanno fatto perche’ volevano proteggere gli irlandesi, non lo hanno fatto per un senso di patriottismo, per quanto distorto. Lo hanno fatto perche’ sono pieni di odio. Amano la violenza, amano il caos e amano causare dolore agli altri”.ANSA

Con queste parole il premier irlandese Leo Varadkar ha condannato i disordini avvenuti la sera del 23 novembre a Dublino. ANSA

Nota*: non una parola contro lo straniero che ha accoltellato cinque persone.