Choc in Germania: talebano tiene comizio in moschea

di Filippo Jacopo Carpani – Gli emissari della retorica integralista islamica sono riusciti nuovamente a tenere un comizio nel cuore dell’Europa. Il funzionario talebano Abdul Bari Omar, responsabile della Sanità e del rifornimento alimentare del regime al governo in Afghanistan, è intervenuto con un discorso nei locali di una moschea dell’associazione islamica Ditib, a Colonia. Il fatto risale a giovedì 16 novembre, ma le autorità tedesche hanno fatto partire un’indagine solo sabato 18.

35 German soldiers died fighting the Taliban in Afghanistan. Now the Taliban are in Germany preaching their barbaric ideology. pic.twitter.com/Ajogsi8rpV — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2023

Il ministro dell’Interno della Repubblica federale, Nancy Fraser, ha definito il caso “ del tutto inaccettabile e da condannare fermamente ”, sottolineando che “ in Germania nessuno può offrire una tribuna agli islamisti radicali. I talebani sono responsabili di consistenti violazioni dei diritti umani ”. In un post su X, il capo della diplomazia tedesca Annalena Baerbock ha ricordato che il governo di Berlino non riconosce il regime dei terroristi in Afghanistan e che “ non vi sarà alcuna normalizzazione dei rapporti che i talebani continueranno a violare i diritti umani, specialmente quelli di donne e ragazze ”.

Il Ditib (Unione turco-islamica dell’istituzione per la religione), la più grande organizzazione musulmana sunnita in territorio tedesco, si è distanziata immediatamente da quanto accaduto, affermando di aver affittato il luogo ad un’associazione culturale afghana basata a Colonia per una funzione religiosa e di non essere a conoscenza dell’invito esteso al funzionario talebano. “ Siamo scioccati da questo incidente ”, ha affermato il Ditib in un comunicato. “ Contrariamente a quanto stabilito dall’accordo, l’evento si è trasformato in un comizio politico, durante il quale a parlato un invitato a noi ignoto ”. La presenza di Omar nella moschea è stata confermata anche dal portavoce del regime islamista Zabihullah Mujahid, secondo cui l’esponente dei talebani ha “ incoraggiato i partecipanti afghani a tornare nel Paese e ad utilizzare il loro capitale per contribuire alla sua ricostruzione e al suo sviluppo, perché ora è stata ristabilita la sicurezza ”.

Dutch Minister of Health (@ministerVWS), Ernst Kuipers met dr Abdulbari Omari (@DAB_Omer) in the Netherlands. Dr Omari is the head of Food & medicine authority of the Afghan Ministry of Public Health. Great to see my 2 home countries working closely together. #AfghanistanRising pic.twitter.com/oaAMYLYCfE — Sangar Paykhar – سنګر پیکار (@paykhar) November 17, 2023