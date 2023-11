MATERNITA’ SURROGATA: UN FIGLIO A TUTTI I COSTI?

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – medico psichiatra, criminologo, scrittore – estratto dalla puntata di sabato 18 novembre 2023



La maternità surrogata viene definita come una tecnica di ‘procreazione assistita’ con la quale una donna partorisce per conto di qualcun altro.

“Intanto non non bisogna chiamarla ‘procreazione assistita’. Si tratta sermplicemente della sottrazione a pagamento di un neonato ad una donna (povera) che lo ha concepito e partorito”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta