Migranti, nave Geo Barents verso Ravenna

RAVENNA, 18 NOV – Arriverà al porto di Ravenna la nave ong di Msf ‘Geo Barents’ con 57 migranti a bordo di cui 11 minori non accompagnati e 46 uomini. La nave – secondo quanto riferito dalla Prefettura della città – è attesa per mercoledì verso le 12. Dopo una riunione di coordinamento, oggi verranno decise banchina di sbarco e struttura di accoglienza per le visite mediche e gli adempimenti dei servizi sociali e di polizia.

Le nazionalità dei migranti a bordo sono Bangladesh, Sudan del Nord, Egitto, Etiopia, Eritrea e Pakistan. Si tratta del sesto sbarco a Ravenna, il primo risale al 31 dicembre scorso. (ANSA)