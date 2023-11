Ladri scatenati: irrompono nelle case e si portano via anche i ricordi dei defunti

Brescia – Paesi interi in balia di bande specializzate nei furti in appartamento. Nel Bresciano si susseguono i furti e le successive denunce e segnalazioni sulle pagine social. Abitazioni messe a soqquadro, gioielli e contanti spariti: sono tante le famiglie che devono fare i conti con le sgradite visite dei malviventi. Nell’ultima settimana, in particolare, sembrano essere state passate al setaccio le case di Gussago, Passirano e Capriolo.

Furti messi a segno anche in pieno giorno, quando ancora non è calato il buio, come è accaduto lunedì 13 novembre a Sale di Gussago: i ladri si sarebbero arrampicati lungo il muro di uno stabile per poi raggiungere l’appartamento al primo piano e intrufolarsi all’interno.

“Non si fermano davanti a nulla: mi hanno portato via tutto, anche i ricordi dei miei genitori defunti. Per me è un grande dolore, uno shock. Mi sono sentita e mi sento tuttora violata nel mio intimo più profondo”, scrive sui social la proprietaria dell’abitazione.

E sempre sui social si legge lo sfogo di due cittadini di Passirano. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 novembre, le loro abitazioni – situate in via San Marco e via Collodi – sono state prese di mira dai malviventi: anche qui hanno arraffato oro e contanti.

L’ultima segnalazione arriva da Capriolo dove verso le 18.40 di ieri, giovedì 16 novembre, i ladri hanno fatto incursione in un’abitazione situata in pieno centro, passando da una finestra. In questo caso è stato pure sfiorato il pericoloso faccia a faccia con l’anziano proprietario che era in casa, da solo, e avrebbe udito dei rumori sospetti arrivare dal piano superiore. www.bresciatoday.it