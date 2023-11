Parigi, accusato di aver drogato una collega per stuprarla: arrestato senatore

PARIGI – Un senatore francese Joel Guerriau è stato posto ieri in stato di fermo a Parigi con l’accusa di aver drogato a sua insaputa una deputata per poterne poi ottenere, con la forza, «favori sessuali»: lo si è appreso da fonti dell’inchiesta, di cui ha dato notizia per prima la radio RMC.

Per l’avvocato del senatore, Rémi-Pierre Drai, «siamo lontanissimi dall’interpretazione scabrosa dei fatti che si può trarre dai primi articoli pubblicati».

La procura ha confermato il fermo del senatore per aver «somministrato a una persona, a sua insaputa, una sostanza capace di alterarne il discernimento o il controllo per commettere poi uno stupro o un’aggressione sessuale» su di lei. I fatti sarebbero avvenuti nella notte fra martedì e mercoledì. La donna ha presentato denuncia. Si sarebbe sentita male dopo aver bevuto un bicchiere a casa del senatore, che ha 66 anni, e con il quale non aveva relazioni intime. Le analisi su di lei hanno rivelato la presenza di ecstasy.

Guerriau, banchiere di professione, è in Senato dal 2011. È stato eletto segretario di quel ramo del parlamento e vicepresidente della commissione Esteri, Difesa e Forze Armate. https://www.tio.ch