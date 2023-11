Malore fatale, madre di 5 figli muore a 38 anni

Un malore improvviso, la telefonata ai soccorritori poco prima di svenire, la vita che scivola via. Se n’è andata così, in pochi minuti, Anna Freschi, 38 anni, una giovane mamma di 5 figli. Tutta Ficarazzi è in lutto per una perdita che ha sconvolto tutta la popolazione. Secondo quanto ricostruito, la trentottenne questa mattina all’improvviso ha avvertito un malore mentre si trovava nella sua abitazione. Un dolore al petto.

Ha avuto la forza di chiamare il 118, ma i sanitari che sono intervenuti sul posto, non hanno potuto fare nulla perché Anna si è accasciata qualche secondo dopo quella chiamata. Inutile i tentativi di rianimarla: la donna era già morta. Scene di disperazione tra i familiari, che avevano parlato con Anna solo pochi minuti prima del malore. I funerali si svolgeranno domani. https://palermo.gds.it