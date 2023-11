Manovra, Conte: “Il Governo usa gli eroi della pandemia come bancomat”

Roma, 13 novembre 2023 – “Proseguono le nostre audizioni. Oggi abbiamo incontrato il comparto sanità, che sta lanciando un grido di dolore. I tagli sono tali che 7000 medici e 20000 infermieri potrebbero essere costretti ad andare in prepensionamento. Una politica scellerata. Bankitalia ha confermato che il rapporto tra gli investimenti in sanità e il Pil è ritornato ai livelli dell’era precovid. Il Governo sta usando gli eroi della pandemia come dei bancomat. Inaccettabile” lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante le controaudizioni organizzate dal partito sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista