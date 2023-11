Bologna, rissa e tentata rapina con coltellata: fermato 17enne tunisino

Una tentata rapina finita in sangue nella galleria 2 Agosto, e una rissa scoppiata due settimane prima in Piazza XX Settembre, sempre davanti alla stazione. Due fatti di sangue, la stessa persona in comune: un 17enne senza fissa dimora che ora è stato fermato dai carabinieri. Tutto è iniziato il 3 novembre nella galleria, quando il minorenne ha ferito alla gamba un connazionale di 21 anni, anche lui senza fissa dimora. L’aggressore si è dato poi alla fuga. Da quel momento è scattata la ricerca da parte dei carabinieri

Le ricerche

La segnalazione è partita da un addetto alla vigilanza di un esercizio aperto proprio all’interno della galleria, che aveva soccorso il ferito. A fornire il primo indizio è stato proprio il 21enne, che all’arrivo dei militari si trovava negli uffici della vicina Polizia Ferroviaria con i sanitari del 118 che gli stavano applicando dei punti di sutura sulla gamba sinistra, dove il coltello aveva colpito fortunatamente senza recidere l’arteria femorale.

Il precedente: la rissa in piazza XX Settembre

Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e le testimonianze di chi aveva assistito alla tentata rapina hanno poi permesso ai carabinieri di risalire finalmente all’identità del minorenne. E scoprire che il ragazzo – noto alle forze dell’ordine – si era già reso protagonista due settimane prima di una rissa in piazza XX Settembre insieme ad altre cinque persone, e per la quale due maggiorenni tunisini erano stati arrestati e due minori della stessa nazionalità, tra cui appunto il 17enne in questione, accompagnati in un centro di prima accoglienza.

La cattura

Dopo giorni di ricerche serrate, il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri la sera di martedì 7 novembre, ancora una volta in piazza XX Settembre. Inutile, stavolta, il tentativo di fuggire: il ragazzo è stato catturato dai militari e sottoposto al fermo di indiziato per rapipa, lesioni aggravate e porto illecito di arma. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il 17enne fermato, è stato tradotto in una struttura della Giustizia minorile. In data 10 novembre 2023, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha convalidato il fermo e nei confronti del 17enne è stata disposta la misura cautelare della custodia cautelare in un Istituto Penale per Minorenni.

Il problema della sicurezza nella zona della stazione

Episodi di violenza come questi non sono purtroppo rari nella zona della stazione centrale, un’area in cui i controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine si alternano alle risse e alle rapine. L’episodio recente più noto è quello di ottobre di un anno fa, dove piazza XX Settembre e la galleria 2 Agosto si sono trasformate in uno scenario di guerriglia urbana con una ventina di persone che si sono scontrate con mazze e bastoni. Lo scorso 23 giugno un’altra rissa, stavolta in pieno giorno, in cui un 30enne è stato ferito gravemente.

