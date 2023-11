Aveva 800 grammi di cocaina in corpo, arrestato nigeriano

Aveva ingoiato 74 ovuli di cocaina per un peso di oltre 800 grammi un uomo di nazionalità nigeriana che è stato arrestato dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso. L’uomo è stato fermato al valico autostradale di Brogeda, a bordo di un bus proveniente da Amsterdam e diretto a Milano.

Visto il forte stato di agitazione del passeggero, i militari hanno controllato il suo bagaglio.

Grazie all’unità cinofila antidroga Caymon, sono stati rinvenuti all’interno del bagaglio 25 ovuli di cocaina che l’uomo aveva già espulso durante il tragitto.

L’uomo è stato poi portato all’ospedale Sant’Anna per essere sottoposto a esami radiologici, dai quali è emerso che aveva ancora in corpo altri 49 ovuli.

La cocaina, in tutto 821,44 grammi, è stata sottoposta a sequestro e l’uomo portato alla Casa Circondariale di Como-Bassone. ANSA