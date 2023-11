Germania raddoppia aiuti militari all’Ucraina: 8 miliardi

La Germania dovrebbe raddoppiare dagli attuali quattro a otto miliardi di euro gli aiuti militari all’Ucraina per il prossimo anno e, grazie a ulteriori stanziamenti, rispettare l’impegno preso con la Nato sulla quota di spese per la difesa: lo rivela il sito del quotidiano tedesco Bild citando fonti del ministero della Difesa di Berlino a proposito di un’intesa politica raggiunta in seno alla coalizione di centro-sinistra del cancelliere Olaf Scholz.

Scholz: “Putin non deve vincere, continuare a sostenere a Kiev”

“Putin non deve vincere”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al suo arrivo al Congresso del Pse a Malaga. Il presidente russo Vladimir Putin ha rotto l’accordo decennale secondo cui i confini non devono essere spostati con la forza. Per questo è evidente che “Putin non deve vincere”, ha detto Scholz, sottolineando che, per raggiungere questo obiettivo, “non bisogna solo aiutare l’Ucraina”, ma anche “rafforzare la capacità di difesa europea e migliorare le relazioni con i Paesi emergenti di tutto il mondo e con i Paesi del cosiddetto sud del mondo”.

