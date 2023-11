Spaccano bottiglia in faccia a un mendicante per derubarlo, arrestati due romeni

Milano – Gli hanno portato via le monetine. Poi gli hanno spaccato una bottiglia in faccia e gli hanno puntato contro una lama. Due uomini – due 21enni, entrambi cittadini romeni con precedenti – sono stati arrestati mercoledì mattina a Milano con l’accusa di rapina aggravata dopo aver derubato un 34enne nigeriano che chiedeva l’elemosina in viale Tibaldi.

I due, poco prima delle 11, gli hanno rubato 24 euro in monetine che il mendicante aveva raccolto e quando ha cercato di reagire lo hanno ferito al volto con una bottiglia di vetro per poi minacciarlo con un coltello, garantendosi così la fuga.

Soccorso dal 118, il 34enne è stato accompagnato al pronto soccorso del San Paolo. I due rapinatori sono invece stati fermati dalla polizia poco lontano e sono stati arrestati. www.milanotoday.it