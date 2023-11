Schillaci: ‘a breve provvedimento su depenalizzazione atto medico’

Roma, 8 nov. – “Le liste di attesa sono piene di esami inutili e dovuti alla medicina difensiva, che costa 10 miliardi di euro l’anno. I lavori per il provvedimento sulla depenalizzazione dell’atto medico vanno avanti: stanno procedendo le audizioni in commissione e credo che in tempi rapidi si arriverà ad una definizione con dei provvedimenti. Questo provvedimento sulla medicina difensiva può risultare determinante perché si risparmierebbero fondi importanti”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di ‘Start’ su Sky Tg24. (Adnkronos Salute)