Poche “vaccinazioni” Covid, Pregliasco accusa i ‘no vax’

Secondo Fabrizio Pregliasco, igienista di Milano da sempre schierato a favore della vaccinazione, ci sono più ragioni per l’andamento dei dati. “C’è anche un effetto diciamo naturale, una tendenza delle persone a rimuovere quello che si è passato e i rischi che si sono corsi”. Non solo, c’è anche il tema dei No Vax.

“La comunicazione sulle negatività dei vaccini è diventata pervasiva – dice Pregliasco – di sicuro i contrari ideologici sono pochi ma molto rumorosi, hanno avuto la possibilità di far sentire la loro voce, soprattutto grazie ai social ma non solo. E così gli esitanti hanno in qualche modo assorbito il loro messaggio. Anche chi non crede che i vaccini facciano male resta psicologicamente colpito da chi sostiene che siano rischiosi”.

È ancora presto per usare la parola flop ma di certo le cose non vanno bene e per il futuro non ci si aspetta una grande rimonta. La vaccinazione anti Covid è partita a rilento. In questi giorni sono poche migliaia le persone che oltre alla somministrazione del medicinale che previene l’influenza chiedono anche quello contro il coronavirus.

