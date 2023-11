Alberi, 5G ed elettromagnetismo

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Andrea Grieco – fisico e matematico, esperto di elettromagnetismo – estratto dalla puntata di domenica 5 novembre 2023

E’ un dato di fatto che, soprattutto alle bande più elevate, 6Gg, 7G gli alberi danno fastidio perchè hanno il brutto vizio di avere le foglie, che sono ricche di acqua ed ostacolano la propagazione delle onde radio, soprattutto alle frequenze più alte.

Nonostante sia stato detto in più occasioni che il 5G porterà un abbassamento dei campi elettromagnetici, al momento e per i prossimi anni, la realtà è un’altra. Uno studio ha dimostrato che oltre il 60% dei siti che ospitano antenne, non era idoneo ad ospitare nuove antenne 5G perchè aveva già raggiunto il livello di saturazione, per quanto riguarda i limiti elettromagnetici.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta