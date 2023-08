Usa, lutto nel basket giovanile: Caleb White muore a 17 anni

Il diciassettenne, uno dei migliori giocatori in Alabama per le scuole superiori, si è sentito male nel corso di un allenamento e non si è ripreso, morendo in ospedale in quanto il cuore ha smesso di battere nel corso del viaggio al nosocomio.

Il mondo del Basket giovanile americano piange il decesso prematuro di Caleb White, morto a 17 anni a causa di un arresto cardiaco le cui cause verranno rivelate dopo l’autopsia. Il giocatore appartenente alla Pinson Valley High School e al suo ultimo anno prima di decidere l’ateneo universitario per il quale avrebbe continuato la sua carriera nel Basket NCAA, in quanto era il terzo migliore giocatore nei ranking per lo stato dell’Alabama, si è sentito male nel corso di un allenamento e il suo cuore ha smesso di battere durante il tragitto in ospedale.

Il nonno, che ha assistito alla scena, ha ricordato con parole affettuose il nipote, definendolo "uno studente modello, un giocatore esemplare e che gli sarebbe piaciuto vederlo giocare in NBA, anche se la vita gli ha dato un percorso diverso" in un post su Facebook.