Maltempo in Toscana, Giani nominato commissario per l’emergenza

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è stato nominato commissario delegato per fronteggiare l’emergenza maltempo. “Massimo impegno – ha detto Giani – per risollevarci, tutti insieme: famiglie, imprese e istituzioni”. L’ordinanza con la nomina di Giani a commissario delegato è stata firmata dal capo del dipartimento di protezione civile Fabrizio Curcio.

Strade, ma soprattutto fanghi e rifiuti

Di questo hanno parlato Giani e l’assessora alla protezione civile Monia Monni nel briefing serale con i giornalisti sugli aggiornamenti dell’emergenza maltempo. E poi i ristori. “Incomincia ad essere forte la richiesta di chiarezza sulle procedure per ottenere rimborsi ed avere una compensazione dei danni subiti – racconta il presidente Giani -. Danni che ad oggi quantifico in in almeno cinquecento milioni di euro, tra pubblico e privato, in un’area della Toscana, come quella tra Firenze, Prato e Pistoia, che è tra le più laboriosa, densa di piccole e medie imprese, con case che si alternano ad aziende e capannoni”. Per questo Giani fa un appello agli istituti bancari: “In questo momento c’è bisogno di grande tolleranza e supporto”. (ITALPRESS)