Malore alla guida, 47enne muore davanti ai figli

Sabato sera si è sentito male alla guida, a causa di un malore: con la sua vettura si è schiantato contro un palo, a bordo c’erano anche i due figli di 10 e 14 anni. Solo ferite lievi per i ragazzi, mentre il papà è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni: tempo poche ore ed è spirato. La vittima è un 47enne di Nembro, originario di Alzano Lombardo.

L’incidente

L’incidente proprio ad Alzano, nella Bergamasca. L’uomo alla guida ha perso il controllo della sua auto lungo Via Europa, strada in rettilineo: ha sbandato ed è finito contro un palo della luce sul ciglio della carreggiata. Praticamente illesi i ragazzi, ma comunque accompagnati in ospedale per accertamenti: gravi le condizioni del padre, soccorso dall’automedica e da un’ambulanza della Croce Rossa e trasferito in codice rosso al Bolognini di Seriate.

Tutto è successo intorno alle 20.30. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: sul posto anche i Vigili del Fuoco. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria: non è ancora stata resa nota la data dei funerali.

www.bresciatoday.it – foto lapresse