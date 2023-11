Università di Venezia nel mirino degli anarchici, scritte contro Israele

VENEZIA, 05 NOV – “Ca’ Foscari complice del genocidio palestinese”, ma anche “Israele genocida Ca’ Foscari complice”. Queste le scritte apparse sui muri degli edifici accanto alla sede centrale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, nella notte tra venerdì e sabato. Quattro in tutto i graffiti che, conferma la Digos, sarebbero stati fatti in occasione del corteo di ieri, organizzato dal gruppo anarchico Tutti in Piedi, in occasione del giorno dell’Unità nazionale e della festa delle Forze Armate.

Una manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 150 persone che hanno ribadito la loro solidarietà a tutti i popoli che vivono sulla loro pelle le guerre, con particolare riferimento a quello palestinese. Non si tratta del primo caso di scritte che accosterebbero l’ateneo veneziano a Israele: lo scorso 25 ottobre, sempre davanti alla sede centrale, un altro graffito era comparso in occasione di un ciclo di letture sulla pace nel cortile dell’Università, promosso dal Comitato Guerra e Pace, formato da docenti e ricercatori. Il 12 ottobre, invece, un’altra scritta – poi fatta cancellare – era stata fatta sul muro della sede di Ca’ Dolfin, ai piedi del ponte che porta alla sede del rettorato. (ANSA)