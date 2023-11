Soumahoro, irregolarità nei fondi elettorali. La Corte: “Va fatto decadere”

“Irregolarità nei fondi elettorali, fate decadere Soumahoro”

Aboubakar Soumahoro rischia la decadenza dal seggio di deputato per irregolarità nella rendicontazione dei fondi elettorali delle ultime elezioni politiche. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, “nel giorno dell’interrogatorio di garanzia delle due donne, Liliane Murekatete e Marie Terese Mukamitsindo, finite ai domiciliari per frode nelle pubbliche forniture e bancarotta fraudolenta, e della prima udienza preliminare che le vede imputate per reati fiscali nella gestione della coop Karibu, la commissione elettorale della Camera su indicazione dell’ufficio di presidenza di Montecitorio, ha avviato l’iter per far decadere il deputato di origini ivoriane, confluito nel gruppo misto dopo l’elezione nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra“.

Sempre il Corriere della Sera, spiega che “alla base della decisione c’è la segnalazione arrivata dalla corte d’Appello di Bologna che al termine della revisione compiuta d’ufficio sulla documentazione di ogni candidato nelle circoscrizioni regionali delle politiche 2022, ha riscontrato irregolarità su 12 mila euro di contributiricevuti in campagna elettorale“.

Intanto, ieri in dieci minuti di dichiarazioni spontanee davanti al gip di Latina, Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, ha respinto le accuse di aver utilizzato fondi delle cooperative pro-migranti per beni voluttuari. “Non ho mai avuto in uso le carte di credito della cooperativa”, ha aggiunto. affaritaliani.it