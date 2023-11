Pedrengo (Bergamo), madre 27enne arrestata per doppio infanticidio

Una donna di 27 anni, di origini indiane e residente fin da bambina a Pedrengo (Bergamo), è stata arrestata dai carabinieri per doppio infanticidio.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare: la donna è accusata di aver ucciso, soffocandoli, i suoi due figli, una bambina di 4 mesi nel 2021 e un bambino di due anni nel 2022.

I sospetti e le indagini

Inizialmente si era pensato a morte per cause naturali, ma il secondo decesso aveva insospettito i militari. Le forze dell’ordine avevano dunque avviato le indagini che hanno portato all’arresto della donna. A seguito della morte del bambino, il 25 ottobre 2022, la Procura aveva disposto l’autopsia e i risultati avevano spinto gli inquirenti a riesumare il corpo della sorellina morta l’anno precedente e il cui decesso era stato ricondotto a un rigurgito alimentare. Era stata la stessa donna a dare l’allarme e chiamare i soccorsi in entrambi i casi: si trovava sempre in casa da sola e i soccorsi del 118 si erano rivelati inutili. tgcom24.mediaset.it