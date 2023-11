Mattarella: ‘con UE e Nato militari italiani sempre impegnati per la pace’

“Membro fondatore della Unione europea e della Nato, la Repubblica Italiana, in tutta la sua storia, si è costantemente impegnata nel mantenimento della pace attraverso una continua azione volta a migliorare e consolidare i legami tra le nazioni, così come indica la nostra Costituzione”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna delle onorificenze dell’Ordine militare d’Italia.

“In oltre 70 anni, i contingenti italiani -dall’esercizio del mandato fiduciario, conferito all’Italia dall’Onu nel 1950 in Somalia, alle odierne missioni della Nato, schierate sul confine orientale dell’Alleanza a seguito del conflitto in Ucraina- le Forze Armate -ha aggiunto il Capo dello Stato- hanno sempre contribuito alla pace e alla sicurezza internazionale, rafforzando così la condizione e il prestigio dell’Italia e riscuotendo l’apprezzamento per il lavoro svolto e per gli importanti risultati conseguiti”.

“Più di 12.000 militari italiani operano, in questo periodo, con professionalità e competenza, in circa 50 missioni, distribuite in tre continenti diversi, inseriti in contingenti sotto l’egida dell’Unione europea, della Nato e delle Nazioni unite o in missioni nazionali, agendo con apprezzato rispetto nei confronti delle popolazioni locali. Desidero esprimere sentimenti di apprezzamento e di riconoscenza a tutte le donne e gli uomini in divisa, impegnati in operazioni in Italia e all’estero; e ai loro familiari. Li contraddistinguono -ha concluso Mattarella- spirito di servizio, altruismo, coraggio, abnegazione, amor di Patria. Il servizio quotidiano dei militari ce lo conferma ogni giorno”. ADNKRONOS