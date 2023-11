Sicurezza, a Bologna 30 militari per rafforzare controlli

A Bologna sono in arrivo 30 militari per “rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza” all’interno della stazione dei treni. Lo comunica il ministero dell’Interno, spiegando che l’assegnazione delle 30 unità è stata decisa nell’ambito del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto al Viminale dal ministro Matteo Piantedosi.

Il Comitato, si legge nella nota riportata dalla Dire, “ha espresso parere favorevole in merito al piano di impiego sino al prossimo 31 dicembre dell’aliquota di 400 militari dell’Esercito” prevista dal decreto legge su immigrazione e sicurezza e “specificamente destinata a rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza nelle principali infrastrutture ferroviarie“.

I militari, spiega Piantedosi, saranno assegnati a “11 province, tra cui Bologna, già destinataria di un’aliquota del contingente ordinario dell’operazione ‘Strade sicure’, per rafforzare l’azione di vigilanza e di contrasto ai fenomeni criminali avviata nelle principali stazioni ferroviarie del Paese“. www.bolognatoday.it