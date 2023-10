Hamas: ‘governo italiano dalla parte sbagliata’

Prosegue la guerra in Medio Oriente.

Nelle ultime 24 ore, riferisce l’esercito di Israele, sono stati colpiti circa 300 obiettivi di Hamas. Secondo fonti palestinesi, circa 50 persone, tra cui molti bambini, sono morte nei raid notturni sulla Striscia.

Hamas: Italia sbaglia, coinvolta in aggressione a palestinesi

“Purtroppo il governo italiano ha scelto di nuovo la destra, la parte destra della storia, è un errore gravissimo che trasforma l’Italia in una delle parti coinvolte nell’aggressione del nostro popolo“. È quanto ha detto uno dei leader di Hamas, Basem Naim, capo del consiglio per le relazioni internazionali di Gaza, intervistato da Agorà, su Rai3.

Alexandre De Valle:

Hamas – come è nata, chi la finanzia e perchè

Alexandre De Valle:

Hamas – come è nata, chi la finanzia e perchè

Ad al-Zawayda, nella Striscia di Gaza, un’intera famiglia composta da almeno 18 persone, compresi nonni e nipoti, è stata uccisa dopo che un attacco aereo israeliano ha colpito il rifugio in cui si trovavano. Lo riporta Al Jazeera, che segnala anche che a Rafah, un raid israeliano ha colpito un grattacielo residenziale: almeno 9 persone sono state uccise. Diverse persone sono ancora intrappolate sotto le macerie.

Palestina a Onu: “Gaza è l’inferno in terra”

“Gaza è l’inferno in terra, salvare l’umanità dall’inferno oggi significa per l’Onu salvare i palestinesi a Gaza. Virtualmente tutta la nostra gente nella Striscia è senza casa, sfollata, e non sono sicuri in nessun posto”. Lo ha detto l’ambasciatore palestinese all’Onu Riyad Mansour parlando alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. “Quanti altri giorni aspetterete per dire basta? Per riconoscere che è una guerra contro i nostri bambini mentre voi siete ancora paralizzati?”, ha chiesto. “L’Assemblea Generale ha chiesto una tregua umanitaria e deve accadere subito”, ha aggiunto accusando il Cds di non agire. tgcom24.mediaset.it