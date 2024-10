Tv Israele: “Ucciso Yahya Sinwar, leader di Hamas”

Funzionari americani hanno riferito al New York Times di essere stati informati da Israele che il leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere stato ucciso dall’Idf a Gaza. Lo riportano le tv israeliane.

I militari dell’Idf stanno lavorando a Gaza nel punto in cui un’operazione ha portato all’uccisione di tre terroristi, tra cui ci potrebbe esserci anche il leader di Hamas, per spostare i cadaveri che sono in una zona completamente coperta da esplosivi. Secondo la tv pubblica Kan, i tre uccisi avevano con se’ banconote e carte d’identita’. Sui social alcuni soldati hanno postato le foto di un cadavere che sembrerebbe Sinwar. ANSA

Il commento di Tajani

“Pare che il capo militare di Hamas”, Yahya Sinwar “sia stato ucciso e credo che da questo punto di vista Israele possa aver compiuto la sua azione di autodifesa. Mi auguro che la scomparsa del leader militare di Hamas possa portare a un cessate il fuoco a Gaza” e di questo “parlerò” lunedì in Israele. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa congiunto alla Farnesina con il suo omologo polacco, Radoslaw Sikorski. Fonte: Agenzia Vista