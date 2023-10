Il fratello di Saman in aula: “Ho visto tutto, mio zio l’ha presa per il collo”

Ali Haider, il fratello di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane sparita da Novellara (Reggio Emilia) nel maggio del 2021 e trovata senza vita nel novembre 2022, ha detto di aver assistito agli ultimi istanti di vita della giovane.

“Ho visto tutta la scena. Io ero alla porta. Mia sorella camminava, mio zio l’ha presa dal collo e l’ha portata dietro alla serra. Ho visto i cugini, solo la faccia”, ha raccontato in Corte di assise.

In questo modo Ali, che non è indagato e ha voluto dare la sua versione, ha accusato nuovamente lo zio e i cugini del delitto organizzato. Il corpo di Saman fu trovato un anno e mezzo dopo, in un casolare diroccato nelle vicinanze.

tgcom24.mediaset.it