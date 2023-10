Violenza sessuale su minore, “divieto di avvicinamento” per uno straniero

I Carabinieri della Stazione di Orvieto hanno messo in atto un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Terni nei confronti di un uomo straniero di 43 anni. L’uomo è gravato da indizi di colpevolezza in relazione a un caso di violenza sessuale ai danni di una minore. La misura cautelare presa è il “Divieto di avvicinamento alla P.O. ed ai luoghi frequentati dalla stessa”.

L’incidente in questione risale al primo pomeriggio del 14 agosto dello scorso anno, quando una quindicenne, in pieno centro a Orvieto, è stata avvicinata da un suo conoscente. Quest’uomo l’ha trattenuta per le spalle, l’ha baciata sulla guancia e ha tentato di baciarla anche sulle labbra.

La giovane ha reagito prontamente, riuscendo a divincolarsi e facendo desistere l’uomo. Successivamente, una volta tornata a casa, ha informato i genitori dell’accaduto. Questi ultimi hanno immediatamente sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Orvieto.

L’attività investigativa successiva, condotta dai Carabinieri, ha permesso di ricostruire in dettaglio il comportamento dell’uomo. Questo ha portato alla denuncia in stato di libertà. Gli esiti delle indagini, coordinate dalla Procura di Terni, hanno consentito all’autorità giudiziaria competente di emettere la misura cautelare, mirata a prevenire il pericolo di una possibile recidiva nell’illecito comportamento.

