Trump: “vittime dell’attacco di Hamas saranno vendicate”

“Sotto la mia presidenza ho tenuto Israele al sicuro e il mondo al sicuro. Oggi il mondo sta esplodendo. Non sarebbe mai successo se fossi stato presidente”. A dichiararlo è stato l’ex presidente americano Donald Trump, intervenendo alla conferenza della coalizione ebraica repubblicana a Las Vegas. La crisi ucraina “non sarebbe mai esistita, l’inflazione non ci sarebbe mai stata”, ha affermato. Quanto alle vittime dell’attacco di Hamas in Israele, “saranno vendicate anche oltre quello che state pensando”, ha dichiarato. (adnkronos)

Trump in un video su X: “La lotta tra Israele e Hamas è tra civiltà e ferocia, tra bene e male. Non c’è paragone tra un gruppo che adora la morte e un gruppo che ha a cuore la vita. Ogni singola vita persa in questo conflitto è sulle spalle di Hamas, solo di Hamas”.

“Coloro che cantano ‘Morte a Israele’ cantano sempre anche ‘Morte all’America’. Ecco perché America e Israele devono restare uniti, costi quel che costi”

E ancora: “Se versi una goccia di sangue americano, noi verseremo un litro del tuo”.

Trump: “The fight between Israel and Hamas is between civilization and savagery, between good and evil. There is no comparison between a group that worships death and a group that cherishes life. Every single life lost in this conflict is on the shoulders of Hamas, Hamas alone.” pic.twitter.com/NOYCmL7fbF

