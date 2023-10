La Slovacchia non fornirà più armi a Kiev

BRATISLAVA, 26 OTT – Il nuovo primo ministro slovacco Robert Fico ha annunciato che non fornirà più armi all’Ucraina, limitando il sostegno al suo vicino agli “aiuti umanitari e civili”.

“Consideriamo gli aiuti all’Ucraina solo come aiuti umanitari e civili, e non forniremo più armi all’Ucraina”, ha dichiarato Fico, il giorno dopo la sua nomina a capo di un governo di coalizione associato a un partito di estrema destra filo-russo. (ANSA)