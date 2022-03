Ucraina, Segre: mai avremmo immaginato questo in Europa

Milano – “In giornate come queste ultime, tv e giornali ci riportano a qualcosa che non avremmo mai neanche immaginato lontanamente in Europa, non avremmo immaginato di sentire così vicino a noi il rombo dei cannoni, case distrutte, le persone che piangono e muoiono”.

Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, nel corso dell’evento ‘Mai più genocidi, il comandamento morale di Giusti’, promosso dall’associazione Gariwo a Milano in occasione della Giornata dei Giusti.

“Io ho pensato ai quattro cavalieri dell’apocalisse, perché cosa ci manca ancora? La pandemia l’abbiamo avuta, la guerra, l’odio, la morte, la fame”, ha concluso. (ANSA)

► Crimini contro i filo-russi nel Donbass – 8 anni di inferno e nessuno fiatava



Le nostre "missioni di pace" #NATO generalmente facevano decine di migliaia di morti tra i civili già nella prima settimana. Putin è un dilettante!Dal 2014 ad oggi nel Donbas si sta consumando un lento genocidio per mano del governo ucraino. #ONU esisti? pic.twitter.com/droH84ybku — Angelo Balistreri (@AngelServoDiDio) March 3, 2022

