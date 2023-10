Eurogruppo: ‘attendiamo che l’Italia ratifichi il Mes’

BRUXELLES, 25 OTT – “Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto aggiornamenti regolari sul processo parlamentare in corso per la ratifica del Trattato del Mes in Italia e attendiamo con impazienza la sua finalizzazione il prima possibile”. Lo scrive il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, nella sua lettera al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in vista dell’Eurosummit di venerdì. La ratifica della riforma del Mes “è nell’interesse di tutti noi, per l’Eurozona nel suo complesso e per gli Stati membri individualmente, inclusa l’Italia”, sottolinea Donohoe. (ANSA)

► Borghi: 10 motivi per cui NON dobbiamo ratificare la riforma del MES

► MES, un organismo al di fuori di ogni controllo dominato dalla Germania