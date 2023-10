Modena: giovanissimi stranieri protagonisti di fatti criminali

Modena – Durante un consueto servizio di controllo del territorio della Squadra Volante un 18enne tunisino è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, essendo stato notato dagli agenti mentre cercava frettolosamente di nascondere in un cespuglio del parco Novi Sad quelli che sono poi risultati essere 26 grammi di hashish. Lo straniero veniva altresì denunciato in quanto soggiornante illegalmente sul territorio nazionale e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Nella tarda serata le Volanti sono dovute nuovamente intervenire in Viale Martiri della Libertà per quella che si configurerebbe come una rapina. Secondo quanto riferito dalla vittima – un giovane che stava transitando a piedi lungo il parco – un gruppetto di ragazzi si sarebbe fatto avanti con toni minacciosi. Il giovane sarebbe stato bloccato e minacciato, fino a vedersi costretto a consegnare denaro contante ed altri effetti personali che aveva con sè.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia che hanno raccolto la denuncia, poi trasmessa agli agenti della Squadra Mobile per le indagini che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed identificare gli autori.

Purtroppo l’episodio si inserisce in un contesto che con il passare dei mesi si continua a confermare problematico, ovvero quello del parco Pertini. Da qualche tempo in quella zona si ritrovano con frequenza non solo gli spacciatori – ormai habitué del parco – ma anche giovanissimi di origine straniera che in altre occasioni sono stati protagonisti di fatti criminali.

