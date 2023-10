Israele colpisce postazione egiziana al confine

Un carro armato delle Forze di difesa israeliane (Idf) “ha sparato accidentalmente poco fa e ha colpito una postazione egiziana vicino al confine nella zona di Kerem Shalom”, nel sud di Israele. Lo rende noto in un tweet il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce militare delle Idf. “L’incidente è oggetto di indagine e i dettagli sono allo studio. L’Idf si rammarica per l’accaduto”, ha aggiunto.

Aeroporti Damasco e Aleppo fuori servizio dopo raid di Israele

Gli attacchi di Israele nella notte in Siria hanno messo fuori uso i due principali aeroporti del Paese: Damasco e Aleppo. Lo riferiscono i media statali, citando una fonte militare. “Intorno alle 5.25 (ora locale), il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo contro gli aeroporti internazionali di Damasco e Aleppo, provocando la morte di un dipendente allo scalo della capitale e il ferimento di un’altra persona”, precisa una fonte militare rilanciata dall’agenzia ufficiale siriana Sana. “Le piste degli aeroporti sono fuori servizio”, conclude la medesima fonte.

Netanyahu ai soldati, “è una guerra per la nostra esistenza. Uccidete”

Incontrando i soldati nel nord di Israele, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto loro: “So che avete perso degli amici ed è una cosa molto difficile, ma stiamo combattendo per la nostra vita, una lotta per la nostra casa. Non è un’esagerazione, non è un’esagerazione, questa è la guerra. O uccidete o sarete uccisi, e loro devono essere uccisi”. Netanyahu ha aggiunto che “se Hezbollah decidesse di entrare in guerra, vorrebbe la seconda guerra del Libano. Commetterebbe l’errore della sua vita. Lo colpiremo con una forza che non può nemmeno immaginare e l’esito per il gruppo e per il Paese del Libano sarà devastante”. liberoquotidiano.it