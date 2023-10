Nato: ‘risorse sufficienti per sostenere Israele e Ucraina’

La Nato dispone di risorse sufficienti per sostenere Israele nel conflitto con Hamas, ma anche per sostenere militarmente l’Ucraina nella guerra con la Russia: lo ha detto ieri sera all’emittente tv rumena Digi 24 il vice segretario generale dell’Alleanza, Mircea Geoană, come riporta Digi 24 sul suo sito.

“Penso che abbiamo abbastanza risorse a livello della nostra alleanza. I 32 Paesi della Nato, con la Svezia, spero, hanno più di un miliardo di persone e oltre il 50% del Pil globale. Sono risorse per non distogliere l’attenzione da ciò che dobbiamo fare a sostegno dell’Ucraina”, ha affermato Geoană.

La Nato dispone quindi di “piani di difesa specifici” nel contesto in cui l’Alleanza ha individuato due minacce dirette: “la Russia e il terrorismo”, ha proseguito. “Dovremo raccogliere nuovamente le nostre fila, sostenere Israele, perché è stato lo Stato aggredito, ma in modo tale da evitare un’escalation e infiammare l’opinione pubblica, e sono convinto che sapremo farlo con calma e con pazienza”, ha sottolineato il vicesegretario generale dell”Alleanza.

Geoană ha aggiunto che “ci sono attori, come la Russia” che “sarebbero estremamente lieti di vedere l’Occidente, gli Stati Uniti e noi cominciare a dividere la nostra attenzione tra ciò che sta accadendo in Oriente e nell’Europa dell’Est, in Ucraina”. Ma “ciò non accadrà”, ha detto. “Saremo in grado di affrontare queste due situazioni, speriamo di calmare la situazione in Medio Oriente il più rapidamente possibile e di continuare a sostenere l’Ucraina”, ha aggiunto. Pertanto, ha concluso, il fatto che una nuova crisi appaia in un’altra area – come quella attuale in Medio Oriente causata dal conflitto tra Israele e Hamas, “non coglie la Nato impreparata”. ANSA