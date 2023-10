Milano, Sala: “entro il 2024 stop auto private in centro”

A Milano il sindaco Beppe Sala porta avanti la strategia per una città meno inquinata.

“Vogliamo chiudere al traffico privato il centro della città entro il primo semestre del 2024”, ha detto a margine de “Il Verde e il Blu Festival”. Il primo cittadino meneghino ha poi aggiunto che l’obiettivo è iniziare col centro per poi allargarsi: “Il cambiamento non è utopia, cambiare modello di sviluppo è possibile”, ha spiegato.

La circolazione della auto a Milano

Il divieto di accesso nel centro storico di Milano, con lo stop al traffico privato, è dunque al centro delle future mosse della giunta. “E’ chiaro che la transizione richiede impegno, e bisogna pensare ovviamente a chi è in difficoltà quando si prendono decisioni, ma cercare di cambiare le cose non è per l’elite, per i radical chic, ma è per tutti”, ha detto Sala.

Telecamere in corso Venezia

“In corso Venezia, all’incrocio con via Senato, ci saranno delle telecamere che registrano dei passaggi. Le macchine private non potranno entrare, a meno che siano macchine di residenti che hanno il garage o macchine dirette nei parcheggi. E’ una piccola cosa ma intanto è una cosa storica”, ha detto Sala.

Verifiche di viabilità

Il sindaco ha poi spiegato che non c’è ancora una data precisa perché “sono in corso delle verifiche di viabilità. E’ una misura su cui ho discusso a lungo con esponenti delle case di moda che sono interessate. Però devo dire con onestà, ho trovato molto consenso sulla cosa. Qualcuno dice addirittura ‘pedonalizziamo’, e chissà se in futuro ci si potrà arrivare. E’ una misura a mio giudizio che non toglie molto ma che aggiunge tanto perché è significativa e detta un altro passo nel nostro modo di procedere”, ha raccontato nel suo intervento.

In centro con mezzi e taxi

“In centro-centro ci si può arrivare in metropolitana, con i mezzi pubblici, i taxi gli Ncc, quindi crediamo che sia il momento di fare questo ulteriore passo avanti”, ha aggiunto a margine Sala. Il primo semestre del 2024 “è il mandato” dato all’assessora alla Mobilità Arianna Censi che “ci sta lavorando. Appena avremo risolto le questioni di viabilità e le microproblematiche che si generano decideremo di partire”, ha concluso.

Il futuro della mobilità a Milano

Il sindaco Sala, che aveva già parlato dell’ipotesi di una limitazione della velocità a 30 km all’ora in città, ha poi aggiunto: “Noi, come Milano, dobbiamo essere pionieri e avere il coraggio e il buonsenso di fare le cose. Noi vogliamo chiudere al traffico privato il centro di Milano entro il primo semestre del 2024. Perché lo facciamo? Perché la realtà cittadina è di shopping, ma puoi entrare con i taxi, con i mezzi pubblici”. tgcom24.mediaset.it