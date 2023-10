Livorno, Aurora muore a 23 anni per un malore

LIVORNO. I suoi occhi grandi scrutavano il mondo seguendo il ritmo di quella musica che lei amava tanto e che condivideva con i suoi amici. Aveva appena 23 anni Aurora Vitarelli. È morta nella mattinata di domenica 15 ottobre – a seguito di un malore – mentre si trovava a casa di un amico.

E lascia un grande vuoto nei cuori di tutte le persone che la conoscevano e le volevano bene. Prima di tutto in quelli dei genitori Ombretta e Fulvio e in quelli di Pierpaolo e degli amici che hanno condiviso con lei il periodo della scuola oppure un semplice concerto o una serata in compagnia.

Aurora Vitarelli abitava a Collesalvetti e, in passato, aveva frequentato l’Iti Galileo Galilei di Livorno, istituto a cui si era iscritta scegliendo, nello specifico, l’indirizzo biologico-sanitario. Chi ha trascorso con lei il periodo della scuola superiore all’Iti di Livorno la ricorda come una ragazza simpatica, solare e sorridente. E come una giovane donna che amava la musica, i concerti e che quando poteva si dedicava a trascorrere del tempo in compagnia degli amici in giro per la città.

www.iltirreno.it – foto Facebook