Giordania, assalto all’ambasciata israeliana ad Amman

ROMA, 18 OTT – Centinaia di persone, nella serata di ieri, hanno assaltato la sede dell’ambasciata israeliana ad Amman, in Giordania, urlando “Allah akbar”, in seguito all’attacco all’ospedale al-Ahly a Gaza City. Le immagini mostrano centinaia di manifestanti che si proteggono il volto dopo aver appiccato il fuoco all’esterno dell’ambasciata. Il fumo e le fiamme sono visibili nei video rilanciati dai social.

Israeli Embassy in Amman, Jordan, right now. Travel warnings increasing across the globe. pic.twitter.com/6GrMtT1Dwm

— J. C. Okechukwu (@jcokechukwu) October 17, 2023