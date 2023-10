Il killer di Bruxelles era a Genova nel 2021

L’attentatore di Bruxelles, Abdesalem Lassoued, morto dopo essere stato neutralizzato dalla polizia belga, è stato ripreso in un video girato nel 2021 a Genova.

Una foto pubblicata sul suo profilo Facebook, ora oscurato, lo ritrae in Piazza Della Vittoria, nel centro del capoluogo ligure nel 2021, durante un soggiorno probabilmente mentre si dirigeva in Francia.

L’uomo, conosciuto ai Servizi per la sua radicalizzazione, sarebbe già stato processato per terrorismo in Tunisia e risiedeva illegalmente in Belgio perchè la sua richiesta di asilo era stata bocciata nel 2020.