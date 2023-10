Milano, detenuto straniero del carcere minorile evade dall’ospedale

A Milano un detenuto straniero del carcere minorile Beccaria è evaso, domenica sera, dal pronto soccorso dell’ospedale San Carlo dopo aver aggredito un agente.

Era stato trasferito nella struttura per una visita urgente. “Si tratta di evasione, e questo non può che avere per lui gravi ripercussioni se non si costituisce al più presto”, spiega Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che ha diffuso la notizia.

Il detenuto, mentre era in attesa di essere visitato ha dato un pugno e calci a uno degli addetti alla scorta, ed è riuscito a scappare. Subito è stato dato l’allarme ma non si è riusciti al momento a riprendere l’evaso”. Per Greco “le condizioni lavorative del personale di Polizia Penitenziaria del Beccaria sono oramai al collasso. Turni estenuanti e mancanza di risorse disponibili stanno letteralmente mimando lo stato psicofisico di tutto il personale”. tgcom24.mediaset.it